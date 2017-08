Avui molts catalans ens manifestem per rebutjar el terrorisme, potser poc convençuts, només perquè toca, per ser-hi comptats, per no faltar-hi, perquè t’imagines que als terroristes això els deu provocar un somriure de menyspreu i poca cosa més. Ens hem manifestat per l’11-M de Madrid, i abans, encara, ens vam manifestar per Miguel Ángel Blanco, i ho farem, si cal, per cada ciutat espanyola o europea. I vet aquí que el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, ha dit que “ara no és moment de discutir en calent sobre l’entrada dels Mossos a l’Europol”. Perquè avui “toca mantenir la unitat en la lluita contra el terrorisme i deixar que el jutge investigui”.

Com que no és el moment? Precisament n’és el moment. Què vol dir “en calent”? Ni que estiguéssim parlant d’instaurar la pena de mort o d’abolir les vacunes. En calent? Esclar que en calent. Acaben de matar un nen de tres anys que passejava per la Rambla. Estem exigint que els Mossos -com l’Ertzaintza- siguin a l’Europol. Ho estem exigint en calent perquè no pot passar ni un dia més sense que tinguin accés a la base de dades que comparteixen les policies europees, atès que són ells els que tenen competències en la nostra seguretat. I atès que, com s’ha demostrat, la Policia Nacional no només no comparteix amb els Mossos la informació que té, sinó que els saboteja quan investiguen terroristes. Em sembla molt bé manifestar-me en abstracte, però també ho vull fer en concret: pago molts impostos per construir AVEs i autopistes radials, i -de moment- em nego a viure ni un minut més en un territori on la meva policia no té les mateixes armes antiterroristes que la resta de policies d’Espanya i Europa.

Enric Millo, el delegat del govern espanyol a Catalunya, va prometre, l’altre dia, que els Mossos serien a l’Europol al setembre. Ara Mariano Rajoy el desautoritza (en Dastis, mentrestant, deu estar provant de lletrejar els noms dels terroristes abatuts, per anomenar-los a la propera compareixença que faci). La diferència, potser, és que Enric Millo viu aquí i Mariano Rajoy no.