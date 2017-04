Els camins de salvació (II). L’ideal nacional

En assentar la nostra doctrina política en una clara i solemne declaració de catalanisme nacional, no fem més que concretar el nostre criteri en relació al problema més essencial en l’organització i ordenació de les col·lectivitats humanes. Si la diversitat de pobles i de llurs característiques i necessitats fa impossible i utòpica una ordenació jurídica uniforme de tota la humanitat, el primer que cal és un sistema per a determinar les normes bàsiques que facin possible i pràctica l’organització de les col·lectivitats en la forma més convenient a la pau, a la justícia, a la llibertat i a la fraternitat dels pobles. Doncs bé: el nostre criteri és clar en aquest punt essencial com en tots; clar i permanent, immutable i superior a tots els daltabaixos i a totes les oscil·lacions del baròmetre polític. No admetem que puguin assentar-se damunt bases sòlides la pau, la política i la llibertat dels pobles sense el reconeixement i la satisfacció dels drets que corresponen a les col·lectivitats amb personalitat pròpia i destacada pel conjunt d’elements i de factors que constitueixen llurs característiques nacionals. I com sia que Catalunya està molt lluny de fruir els drets que li corresponen pel fet d’oferir els trets característics d’aquelles col·lectivitats nacionals, entenem i defensem sempre que, en l`ordre polític, la qüestió fonamental i prèvia, en tota l’actuació pública catalana, serà la d’obtenir la plena, completa i absoluta reintegració en l’ordre jurídic i en l’efectiu d’aquells drets i atributs corresponents a la nostra personalitat col·lectiva. [...] Si penetréssim tot el que vol dir i tot el que comporta la nostra condició nacional de catalans, apreciaríem certament la greu responsabilitat dels que oblidaren el superior interès col·lectiu per a servir sectarismes partidistes, però aprendríem també d’una vegada per sempre l’esterilitat suïcida -massa sovint assajada en la nostra història- de comprometre la sort del nostre poble en qüestions i antagonismes de la política peninsular, i ens resoldríem definitivament a treballar amb més braó que mai, fins aconseguir la grandesa i la llibertat de Catalunya, la qual no podrà ésser assolida més que per l’esforçada i patriòtica unió de tots els catalans.