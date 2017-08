El camp de concentració de Miranda de Ebro

[…]

Encara no feia dues hores que havíem pujat al tren i ja ens trobàvem formats al camp de concentració de Miranda de Ebro on, tot just traspassar la porta, ens fou efectuat un minuciós escorcoll. Amb l’excusa de cercar objectes perillosos -ganivets, fulles d’afaitar i Déu sap quantes coses més- van ser-nos confiscats tots els efectes personals que havíem pogut salvar d’anteriors espoliacions. [...] El front, que nosaltres anomenàvem de l’Est, s’enfonsava irremissiblement. Pel que ens contaven els presoners acabats d’arribar, l’exèrcit que defensava Catalunya continuava retirant-se d’una forma vergonyant. Els nacionals havien arribat a les envistes de Barcelona en un passeig gairebé triomfal. Juntament amb l’ensulsiada del front s’ensorrava també la moral dels qui, tancats al camp, seguíem com podíem la marxa dels esdeveniments. [...] Compartíem la barraca més de quatre-cents homes embrutits per fora i per dins. Si l’ensutzament exterior feia que l’atmosfera de la barraca es tornés irrespirable de tan fètida, l’enllordament espiritual creava innombrables tensions i desconfiances. [...] La filera de presoners que pacientment esperaven apropar-se a la font era més llarga cada vegada; [...] els esbirros -cada cop més tranquil·litzats per la marxa d’uns esdeveniments que excloïen tota possibilitat de revenja per part dels qui rebíem el seu maltractament- extremaven el zel i donaven més vigor a la mà que engrapava el vit de bou. El ranxo es tornà encara més magre; [...] Feia la impressió que les cuines aconseguien augmentar el nombre de racions a base de deixar que les peroles estiguessin una estona més llarga sota el raig de la font. [...] Un matí, quan ens trobàvem formats a l’esplanada central per assistir a l’acte d’hissar la bandera i entonar els himnes, vam veure que el tinent coronel es dirigia a la tarima. [...] Que havia ocorregut quelcom transcendent ho denotava la satisfacció del seu rostre i l’altivesa amb què, de dos en dos, pujà els graons que conduïen a la tarima. [...] - Ayer la ciudad de Barcelona, cuna de anarquistas y capital del separatismo catalán, fue liberada por nuestro Glorioso Ejército y devuelta a la Sagrada Unidad de la Patria - va dir, observant amb un sol ull l’efecte que produïen les seves paraules. [...]