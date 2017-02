La veritat de les exitoses campanyes del PP valencià de Francisco Camps

Avui dia és un personatge arraconat pels seus, però hi va haver un temps en què Francisco Camps controlava tot el poder institucional del País Valencià i era un dels barons més poderosos del PP. De fet, Mariano Rajoy li deu la seva reelecció al congrés del PP celebrat a València el 2008 en què Esperanza Aguirre ja esmolava els ganivets. Una dècada més tard, els empresaris que es van fer d’or gràcies als seus contactes amb l’administració valenciana i que eren el principal suport de Camps, estan a punt d’abandonar-lo del tot a la seva sort. Segons va transcendir ahir, sis d’ells, entre els quals el nebot de Vicente Cotino, un dels homes forts de Camps, han arribat a un acord amb la fiscalia per confessar que van donar diners de manera il·legal al PP per finançar les seves campanyes del 2007 i el 2008. A canvi obtenen una rebaixa en la pena que els estalviarà entrar a la presó. Amb aquest acord, la condemna dels dirigents del PP processats en aquesta causa sobre finançament il·legal sembla més que assegurada. Al banc dels acusats no hi haurà Camps (no s’ha pogut provar la seva participació directa en el finançament de la caixa B del partit), però sí, entre d’altres, l’ex secretari general Ricardo Costa i l’exvicepresident de la Generalitat Vicente Rambla.

La investigació provarà el que des que va esclatar la branca valenciana del cas Gürtel era del domini públic: que el sistema polític valencià estava corromput fins al moll de l’os per la connivència entre empresaris i polítics del PP, que adulteraven la democràcia i silenciaven i castigaven qualsevol oposició. Aquesta és la veritat del suposat èxit de Camps.

La notícia coincideix en el temps amb el judici del 9-N a Barcelona. Resulten especialment insultants les crides del PP a complir la llei i obeir l’ordre constitucional quan la justícia està a punt de demostrar en un seguit de judicis que els populars eren una autèntica màquina de drenar recursos públics en benefici propi. Dilluns que ve en podríem tenir una altra prova amb la declaració de l’exministra Ana Mato en el judici del cas Gürtel a Madrid. I ara fa uns dies la fiscalia balear va demanar cinc anys de presó per a l’expresident Jaume Matas també per finançament irregular. Realment, ¿el PP pot permetre’s el luxe de donar lliçons d’alguna cosa?