Si és català, no és el meu problema

PER QUÈ A ESPANYA són pocs els que no veuen com una amenaça per als seus propis drets civils el fet que un jutge citi a declarar a Madrid (i la Guàrdia Civil li posi les manilles) un càrrec electe que no hi vol anar, per haver fet una metàfora inofensiva en un ple municipal? Si el problema és que el càrrec en qüestió ve de l’extrema esquerra, només cal recordar totes les corbates de Mas o d’Homs (investigats per posar les urnes), que tampoc es pot dir que hagin rebut una allau d’adhesions de demòcrates espanyols. ¿El problema és que són independentistes? En part. El que inhibeix la solidaritat és que són catalans. És el mateix que van patir Miquel Roca o Pasqual Maragall amb els seus respectius projectes de mà estesa a Espanya des de Catalunya.