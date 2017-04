La cegueta de Betlehem. En la mort de Gabriel Miró

260x366

Fa setze anys. L’epidèmia tífica -la greu epidèmia de l’any 1914- s’anava extingint. A la casa on jo vivia, en el cor del districte més infectat, hi havia hagut quinze malalts. [...] Entre els convalescents de l’escala, tres fills d’en Granados i dos de meus. La família de Gabriel Miró, que vivia a la vora, també havia estat tocada: les dues filles, després de llargs dies perillosos, ja estaven bé. [...] Tots plegats, els Miró, els Granados i nosaltres, que estàvem molt units, no ens fèiem càrrec encara del mal comú que acabàvem de passar i no ens explicàvem com no havíem perdut cap dels nostres fills. [...] La convalescència fou una mena de resurrecció. [...] I no se sap com sorgí la idea. Crec que del mateix Miró. Hem de fer una funció dels rescapats, una mena d’acte sacramental o d’exvot vivent! [...] Miró, contra la seva manera d’escriure, improvisà gairebé la lletra i Granados acabà en pocs dies la música de “La cegueta de Betlehem”. Començaren els estudis i els assaigs a Vallcarca, on els Granados havien llogat una caseta perquè s’hi refessin millor els seus convalescents. [...] Pujàvem a Vallcarca una o dues vegada per setmana i era una delícia la pau gustada sota els arbres florits després del desfici de la lluita. [...] Anava baixant el dia, els infants es divertien molt i les mullers s’enfeinaven amb l’atrès dels petits actors. Quan era fosc del tot, pujàvem les escales del passeig dels Josepets i en corrua esperàvem el tramvia. Les estrelles punxaven el cel i feia un aire fresc. En “La cegueta de Betlehem”, que Miró no volgué mai donar al públic -“és un conte d’infants, deia, i escrit només per als nostres infants”- hi ha tota la lírica del plorat amic i la seva pietat per als petits i els desvalguts. [...] Han passat setze anys i el record em commou avui com aquella tarda. Granados i la seva admirable muller fa molt que ens deixaren. ¿No haveu vist un gravat on se’ls endevina, sols, abandonats, indefensos, perduts en la mar, lluny ja de les desferres flotants del Sussex, entre la calma terrorífica que segueix al torpedinament, agafats a un raig amb la crispació del moribund? Mai cap tragèdia més punyent que aquesta fotografia espantosa! Miró ha mort ahir. Adéu, noble amic. Amb serenitat havíem parlat moltes vegades sobre el nostre destí. Era una conversa que ens atreia per igual a tots dos. Llegeixo que aquesta serenitat no et deixà en l’hora de la mort: “Senyor, emporta’m”. [...]