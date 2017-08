La cèl·lula terrorista que Zoido ha desarticulat dues vegades

260x366 portada abc 22/8/17 portada abc 22/8/17

GRAN ÈXIT DE José Ignacio Zoido, que en tres dies ha desarticulat dues vegades una cèl·lula terrorista. És el que es desprèn de l’ Abc, que aquest dimarts escollia una foto del ministre de l’Interior per il·lustrar en portada la captura de Younes Abouyaaqoub. Un triomf del ministre que feia dos dies havia afirmat que “la cèl·lula està desarticulada”, una versió desmentida pels Mossos però avalada per l’ Abc perquè, deia, “tots els experts hi coincideixen”. Èxit per partida doble d’Interior.

El diari no només escollia la il·lustració per rebaixar deliberadament el paper dels Mossos. El text subratllava que des de dissabte la Policia i la Guàrdia Civil volien difondre la foto del sospitós, i que, un cop els Mossos els van fer cas, “al cap de dues hores donava resultat”. Com volent dir... I per acabar, un altre titular: “Els Mossos defensen la seva actuació a Alcanar”. Si la defensen és que té errors. Conclusió: sort en tenim, de la policia espanyola.

L’ Abc és el diari que va més enllà menystenint el paper dels Mossos. L’excepció a Madrid, El País, que dedicava un editorial elogiós als Mossos d’Esquadra, destacant l’esforç “intens i exitós” del cos i l’encert del seu desplegament. Si fa poc més d’un mes s’alarmaven amb el títol “Els separatistes aconsegueixen el ple control de la policia”, el temps i la desgràcia han demostrat que quan hi ha professionalitat la ideologia és una anècdota.

EL SAINET

“Les rodes de premsa es van convertir en un sainet lingüístic per l’ús del català, l’espanyol, el francès i l’anglès que es podria haver evitat”, deia La Razón sobre la compareixença del Govern per anunciar la mort del terrorista. ¿Si s’hagués fet en castellà, francès i anglès hauria sigut un sainet o un exemple? Bueno, pues molt bé, pues adiós.