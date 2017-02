En el centenario de Virginia Woolf

[...]

La revalorización actual de la obra de Virginia Woolf, aunque grata para quienes gustamos de su extraordinaria prosa, no deja de resultar insólita en España. No existe en el mercado librero un autor del que, como es el caso de Virginia Woolf, pueda hallar el lector no sólo la totalidad, o casi, de su obra traducida y editada con esmero -así como correspondencia, diarios, etc.-, sino toda clase de estudios, ensayos y biografías dedicados. Para tal estallido, eco del que se ha producido en otros países europeos, se han ensayado distintas explicaciones apoyadas, algunas, en la aureola de leyenda que ha ido adquiriendo la compleja personalidad de Virginia Woolf, en la profusión de publicaciones aparecidas en torno a las figuras que integraban el llamado grupo de Bloomsbury -del que Woolf ha pasado a ser centro- y, también, en el hecho de que los movimientos feministas hayan enarbolado su nombre como reclamo en sus reivindicaciones. Razones todas ellas extraliterarias referidas a una obra que, en opinión personal, se ha ido agigantando por sí misma en el tiempo, al margen de modas, […] La actual y confusionista tendencia a identificar novelas escritas por mujeres con literatura feminista, y a esta con femenina, y a convertir todo el conjunto en producto de la intuición y la sensibilidad como sinónimo de espontaneidad, desdibuja con frecuencia la personalidad de esta escritora, que no escribió una sola línea que no hubiera pasado por la criba de la razón. […] Su papel protagonista dentro del grupo de Bloomsbury la puso en contacto con las personalidades inglesas más destacadas de la primera mitad del siglo, […]. A este grupo, que tomó el nombre del barrio londinense, pertenecían espíritus brillantes, inteligentes, inconformistas, estetas -militantes socialistas en su mayoría-, como el novelista y crítico E.M. Forster, el poeta T.S. Eliot, los pintores Roger Fry y Duncan Grant, el historiador Lytton Strachey, el economista J.M. Keynes, el crítico de arte Clive Bell y su esposa Vanessa Stephen (hermana de Virginia), a cuyo hijo, el escritor Quentin Bell, se deben la biografía de Virginia Woolf (editada por Lumen en traducción de Marta Pessarrodona) y un ensayo sobre el grupo de Bloomsbury. […]