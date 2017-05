El ciberatac global posa en evidència la vulnerabilitat de tot el sistema

Primer vam tenir coneixement de Telefónica, després es va estendre per altres empreses espanyoles, i finalment per tot el món. Un ciberatac massiu i a escala global va fer disparar ahir totes les alarmes, va provocar caigudes de sistemes en moltes empreses i problemes de funcionament greus en algunes institucions com, per exemple, als hospitals britànics. Encara és d’hora per fer un balanç acurat de l’afectació total, però ja és evident que ens trobem davant d’un dels atacs informàtics més importants de la història.

En aquest cas, sembla que no hi ha cap intencionalitat política o activisme al darrere, sinó que es tracta de pura extorsió. I les empreses afectades afronten un difícil dilema: o paguen les quantitats milionàries que es demanen o assumeixen els costos, econòmics i en hores de treball, que suposaria reformatejar tots els ordinadors afectats. Això fa que molts optin per pagar el rescat, per no arriscar-se a patir danys encara més greus i irreparables. Estem davant, doncs, d’un nou tipus de delinqüència informàtica a gran escala amb una elevada capacitat per fer mal i distorsionar les nostres vides. La societat en xarxa que hem construït en els últims anys té molts avantatges per al funcionament de l’economia i la nostra vida quotidiana, però no hi ha dubte que ens fa vulnerables. No cal fer alarmisme ni caure en el pessimisme, però no es poden descartar altres objectius que puguin ser perillosos per a les persones.

Tot plegat dibuixa un nou repte per a unes societats que són totalment dependents dels sistemes informàtics per al funcionament del dia a dia, i que ara es troben que cal protegir-se d’un nou tipus de violència criminal, més sofisticada i difícil de perseguir.

En aquest sentit, el fet que organismes governamentals com la NSA nord-americana s’hagin dedicat a l’espionatge massiu no és un bon precedent, ja que això ha provocat una incertesa global i ha donat ales als hackers de tot el món. En el futur, caldrà construir normes de col·laboració entre les diferents agències d’intel·ligència per evitar fer el joc als delinqüents. Tots plegats, però, haurem de ser conscients, com a ciutadans del segle XXI, dels perills existents i incorporar pràctiques que minimitzin els riscos. Assumint, però, que el risc zero no existeix en cap de les activitats humanes.