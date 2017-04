Els científics es rebel·len contra la falta de rigor dels polítics

Avui a tot el món passa un fet molt especial i insòlit. Els científics prenen els carrers i les places per protestar, de manera lúdica, contra la tendència de molts polítics a fer cas omís de l’evidència científica i prendre mesures que atempten contra el benestar de la població i el futur del planeta. La Marxa per la Ciència és una iniciativa que va començar als Estats Units però que ara ja aplega més de 500 ciutats de tot el planeta i compta, a més, amb el suport de més de 220 organitzacions científiques oficials. Girona i Barcelona s’hi han sumat amb entusiasme, tant per part dels científics com de les principals institucions de recerca catalanes, i avui celebren tot un seguit d’activitats de divulgació durant les quals es llegirà una declaració específica defensant, entre altres temes, “l’ús de mètodes i resultats científics en la definició de les decisions”.

Mai fins ara hi havia hagut una rebel·lió tan àmplia dels científics, que tradicionalment es mantenen al marge de la política activa. Ara, però, són molts el que veuen que cal fer un pas més i exigir que les polítiques públiques no estiguin en mans d’indocumentats que menyspreen el coneixement i es guien per prejudicis, interessos espuris o dogmes religiosos.

El detonant d’aquesta revolta va ser l’elecció de Donald Trump i la posada en marxa de les seves polítiques: retallades en l’Agència Mediambiental i l’Institut de Salut per traspassar els fons a l’exèrcit; declaracions del mateix president i dels seus alts càrrecs posant en dubte que el diòxid de carboni tingui a veure amb el canvi climàtic o que siguin necessàries les vacunes; i, finalment, una justificada por a la desaparició intencionada de dades cabdals per a l’estudi mediambiental.

A Catalunya hi va haver fa uns anys una aposta clara per la recerca que s’ha mantingut de manera heroica enmig d’una crisi que ha portat greus retallades i ha obligat molts científics joves a emigrar. Ara que torna el creixement ens cal recuperar l’impuls perdut i considerar la recerca una àrea fonamental i estratègica del país del futur. Cal reforçar la cultura científica, sí, però els investigadors no sols demanen recursos, també exigeixen respecte per la seva feina. I això vol dir que es tingui en compte a l’hora de les grans decisions polítiques. Aquí, també.