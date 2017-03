Els cinemes a l’Orient

[...]

Per a qui creu en la capacitat del cinema com a mitjà d’expressió humana i universal i en la seva possibilitat d’esdevenir un instrument de creació artística, resulta aflictiva si no enutjosa la constatació del desconeixement generalitzat de la realitat, tant geogràfica com històrica. És evident que l’anomenada “indústria de l’espectacle” es mou per incentius i condicionaments econòmics, més que més quan, com a l’actualitat, en una situació de neoliberalisme especialment potenciat, allò que compta és l’èxit en números (competitivitat), tant pel que fa a la quantitat d’espectadors en uns nivells planetaris com pels resultats financers. Si, des de fa moltes dècades, el cinema nord-americà havia esdevingut hegemònic, avui, amb els sistemes multi o transnacionals, els mercats -sense caure en un monopoli total- són més mediatitzats que mai i, en aparença, uns pocs productes ocupen uns mercats enormes. Aquesta és però una veritat relativa, una veritat superficial que n’amaga d’altres. Per exemple, el fet que l’Índia, el Japó i el conjunt de les tres Xines -continental, Taiwan i Hong Kong- superen de molt, tant en el nombre de produccions com d’espectadors, el cinema d’origen anglosaxó i que la suma de produccions d’origen islàmic, amb Egipte i l’Iran al capdavant, constitueixen una potència que augmenta la influència dia a dia, amb uns índexs demogràfics que semblen imparables. Dit d’una altra manera: en contra del que pugui semblar, el cinema que es fa al conjunt mundial supera de molt el que puguin fer i, sobretot, distribuir les grans multinacionals occidentals. Potser per això, un coneixement una mica més seriós del que representen les cinematografies orientals no és motivat solament pel goig de la descoberta de riqueses espirituals, sinó per una necessitat de centrar els problemes d’una manera realista. No fa gaires anys, era raríssim veure a Catalunya films asiàtics fora del context d’uns festivals o de sessions de filmoteca i de centre cultural més o menys institucionalitzat, tipus cineclub o institut estranger. En canvi, a partir del moment de la proliferació de les multisales, els imperatius de la programació han afavorit l’entrada de productes diferents que, de tota manera, continuen essent minoritaris. [...]