El cinisme de l’‘Abc’ amb la sentència del cas Nóos

“UNA SENTÈNCIA de mínims”, titula en portada El Mundo. “Condemna atenuada”, diu El Periódico. Però altres diaris veuen en el dictamen judicial sobre Cristina i Iñaki -una parella amb seriosos problemes de comunicació (financera)- una resolució justa. “Una sentència que torna a les seves proporcions el cas Nóos”, titula l’ Abc. ¿Què dic una resolució justa? És la prova en vida que la justícia espanyola tracta de la mateixa manera el noble i el plebeu! La Razón se’n vantava: “Una justícia igual per a tots”. La Vanguardia feia la segona veu: “L’estat de dret surt reforçat d’aquest penós cas, ja que tots els processats, inclosa la mateixa infanta Cristina, han estat sotmesos al mateix procediment”. El diari, per cert, atribueix el sidral a “els excessos característics de cert període històric”. Res, tu, que la germana del rei -i espòs- anaven amb el flow. L’editorial de l’Abc, per cert, acaba amb aquesta frase colossal: “Abans de sospitar dels jutges que no condemnen, caldria plantejar-se si la llei no està empenyent cap a una criminalització excessiva de la vida política, administrativa i econòmica”. Mas, Rigau i Ortega deuen haver rigut molt, en rebre els reculls de premsa al matí.

És evident que les jutges han redactat la sentència sabent que era la mateixa justícia la que estava a examen. Perquè una repassada als últims temps no aporta un rèdit massa digne. “Això el fiscal t’ho afina”, deia un ministre, enxampat en una gravació. “Tinc un fiscal de confiança, en això del Palau”, pronunciava una líder del PP català, en una gravació sobre la qual s’especula que ella mateixa la va encarregar. “La Fiscalia General va ordenar no acusar el president de Múrcia”, portadejava El Mundo aquest dimecres. I, esclar, un cas Nóos on el principal defensor de la més famosa acusada ha sigut... el fiscal.