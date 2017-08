Un clam de Catalunya contra la por

El missatge de la capçalera de la manifestació de dissabte a Barcelona serà ben clar: “No tinc por!” En 17 idiomes s’expressarà que aquesta societat afrontarà conjuntament la violència cega sense afeblir-se i que aquesta prova per vèncer la por també la guanyarem amb els nostres valors. Barcelona representa molt bé allò que els fanàtics islamistes intenten combatre. És una ciutat oberta, inclusiva, tolerant, alegre, on es viuen en llibertat les diferències, ja siguin religioses, de costums o d’orientació sexual. Per això la lluita de Barcelona, de Cambrils, com la de Madrid, París, Londres o Estocolm, és la lluita per la supervivència dels valors de la democràcia liberal. La nostra manera de viure, que porta homes i dones a una terrassa, a un concert, a passejar per la Rambla, on conviu sense estridències el món sencer. La manifestació estarà encapçalada pels ciutadans que ens han fet enorgullir quan encara estàvem espantats. Els cossos de seguretat, els serveis d’emergències, de protecció civil, els veïns i passavolants de la Rambla que van protegir el país, que van acompanyar en la mort, que van curar els ferits, que van netejar l’horror. Tots aquells que van permetre que l’endemà de la tragèdia a la Rambla s’expressés el dol, però en un escenari que tornava a ser reconeixible. Una artèria que tornava a ser de la ciutat i no dels fanàtics. La capçalera serà ciutadana, però a la manifestació també hi assistiran les màximes autoritats catalanes i de l’Estat. Tots els suports contra la violència són benvinguts i, amb encert, ningú s’ha autoexclòs malgrat les diferències polítiques. Previsiblement la manifestació serà massiva, com ha demanat l’alcaldessa de la ciutat. L’expressió del clam d’aquesta societat arriba al final d’una setmana en què el dolor i l’intent de manipulació de la feina dels Mossos han conviscut. Les maniobres mediàtiques han sigut tan grolleres que qualsevol observador estranger ha vist com se li ajornen als Mossos les eines per lluitar contra aquest perill global que és el jihadisme, malgrat la seva competència i encert en la gestió dels atemptats. Fer política amb la seguretat complicant la coordinació policial europea amb els Mossos posa en perill la seguretat de tots els ciutadans sigui quina sigui la seva ideologia o nacionalitat. Hi ha una oportunitat de fer les coses de manera diferent.