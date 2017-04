Un clàssic de la premsa de bufanda

La banalitat i la desinformació viatgen sempre lleugeres d’equipatge i arriben puntuals al clic del lector de premsa esportiva. Però, en canvi, notícies importants que s’haurien de repicar d’altres mitjans per la seva transcendència costa moltíssim que tinguin ressò, com si s’hi volgués passar de puntetes, no fos cas que algú poderós que s’asseu en una llotja o que marca molts gols s’enfadi.

Desafortunadament, ja no sorprèn que la premsa espanyola intenti ignorar -i menys a les portes d’un clàssic- les noves informacions de Der Spiegel que asseguren que Cristiano Ronaldo va estar al corrent del procés negociador extrajudicial per comprar el silenci d’una víctima de violació. El setmanari alemany fins i tot detalla que el crac del Reial Madrid va exigir als seus advocats rebaixar la suma de la indemnització que demanava una jove nord-americana que l’acusa d’haver-la violat l’estiu del 2009 a Las Vegas. Dels 950.000 dòlars reclamats d’entrada, la presumpta víctima va acabar acordant cobrar-ne 375.000. Segons les recerques de Der Spiegel, per cert, aquesta transferència es va fer a través d’un compte d’una empresa anomenada Tollin que hauria de sonar a la Hisenda espanyola, perquè està registrada al paradís fiscal de les illes Verges britàniques.

Molt segur ha d’estar Der Spiegel del que publica després que la setmana passada va veure com Gestifute, l’empresa que representa el vigent Pilota d’Or, titllava les primeres informacions avançades pel rotatiu de “ficció periodística” i avisava que emprendria mesures legals. Lluny de fer-se enrere, Der Spiegel desacredita el comunicat de Gestifute amb proves. Amb l’ajut de Football Leaks, el setmanari ha tingut accés a l’acord extrajudicial firmat tant pel jugador -que fa servir el pseudònim de Topher- com per la dona que va acusar-lo d’haver-la violat. Però també té proves dels SMS que el futbolista es va intercanviar amb el seu advocat durant el procés de compensació a la jove nord-americana, del protocol de la trucada a la policia i de la inspecció mèdica que va passar la víctima més tard a l’hospital, així com del tractament que va haver de seguir arran de la suposada violació. Der Spiegel també té una carta que la dona li va adreçar a Cristiano Ronaldo amb la seva exposició dels fets. Tot i que Gestifute al·lega que el seu crac mai va rebre aquesta missiva, segons l’acord firmat amb la víctima, un advocat del jugador estava obligat a llegir-l’hi en veu alta.

S’entén que la dona no parli ara, perquè si trenca el seu silenci hauria de pagar una milionada a Ronaldo. Però ¿per què la premsa espanyola també calla? Això també és un clàssic: el periodisme de bufanda ens escanya la gola.