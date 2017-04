El complicat ofici de treballar a Gibraltar

ENTREM A GIBRALTAR a quarts de sis de la tarda, amb el sol espetegant sobre la roca i sobre els milers de treballadors que han acabat la seva jornada laboral i en surten a peu, cap a La Línea. Passen cada dia dues vegades per sota la històrica reixa amb el gest maquinal de qui agafa el metro per anar i tornar de la feina, però ara, amb això del Brexit, no les tenen totes. N’hi ha uns deu mil que treballen a Gibraltar i viuen a La Línea, perquè surt més a compte, i perquè a la banda espanyola hi ha un 35% d’atur, mentre que a Gibraltar, amb tanta empresa que es beneficia d’un bon tracte fiscal, l’atur és d’un simbòlic 1%. O això, o el contraban. La vida de milers de famílies depèn del sentit comú que siguin capaços de tenir a Madrid, Londres i Brussel·les.