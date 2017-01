El compliment del dèficit i el pagament de les beques

Per primer cop des del 2008, Espanya està a punt de complir amb l’objectiu de dèficit assignat per la Unió Europea per a l’any 2016. Segons les dades fetes públiques ahir pel ministeri d’Hisenda, el dèficit del conjunt de les administracions espanyoles va situar-se al novembre en el 3,3% del PIB. És una reducció de 0,5 punts respecte al mateix mes de l’any anterior, quan el desequilibri va arribar al 3,8% del PIB.

Aquesta reducció només s’explica gràcies a les comunitats autònomes, que van passar d’un dèficit de l’1,36% el novembre del 2015 al 0,49% un any més tard. En canvi, tant l’administració central com la Seguretat Social van augmentar el desequilibri. L’administració central va registrar un dèficit del 2,2% (un 2,16% el novembre del 2015) i la Seguretat Social va triplicar-lo fins al 0,65% (venia d’un 0,27%). L’objectiu de dèficit que Espanya tenia assignat per a tot el 2016 era del 4,6%, després del marge extra que va concedir-li Brussel·les, i el de les autonomies era d’un 0,7%. Tot i ser responsables d’un terç de la despesa associada a l’estat del benestar, les comunitats només disposaven per al 2016 d’un 15% del dèficit total assignat per Europa a Espanya, lluny del 30% pertinent. Malgrat aquest repartiment injust, les comunitats autònomes, injustament titllades de malgastadores, han pogut reduir el seu dèficit un 63% interanual i seran les garants que Espanya pugui complir amb l’objectiu de dèficit per primer cop en tota la crisi.

En part, aquest compliment s’explica per la injecció de diners que ha suposat la liquidació del model de finançament del 2014. En concret, Catalunya va rebre el juliol passat 1.400 milions d’euros que hauria d’haver rebut dos anys abans. És a dir, durant dos anys ha estat finançant l’Estat. Una cosa que seria evitable si Catalunya controlés els seus recursos, és a dir, les seves bases fiscals. D’altra banda, aquests recursos li servirien per poder establir prioritats, com ara les beques: 158.000 estudiants de secundària i universitaris amb dret a beques rebran els diners amb retard. El govern espanyol diu que és culpa de la Generalitat per haver trigat tres mesos a enviar les observacions a l’esborrany de conveni. El cert és que si el govern espanyol complís amb el Tribunal Constitucional i traspassés a la Generalitat la part de gestió de beques, el retard s’hauria pogut evitar.