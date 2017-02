La confiança dels ciutadans en el sistema judicial espanyol, sota mínims

Avui la portada del diari és monogràfica encara que hi ha cinc temes diferents que no tenen res a veure entre ells. O sí. Tots estan relacionats amb el sistema judicial.

La casualitat, tal vegada, ha volgut que avui hagin coincidit diversos casos polèmics. Un ha sigut la decisió del tribunal balear de deixar lliure Iñaki Urdangarin, condemnat a 6 anys i 3 mesos de presó per haver comès diversos delictes de corrupció i frau fiscal en el cas Nóos. Podrà esperar el resultat del recurs de cassació sense haver de pagar fiança ni complir cap mesura especial més enllà d’haver de presentar-se, a Suïssa, un cop al mes davant les autoritats. Ni tan sols li han pres el passaport ni li han exigit que es quedés a Espanya. Pot viatjar per la Unió Europea.

Unes hores més tard es va saber que Rodrigo Rato i Miguel Blesa han sigut condemnats a 4 i 6 anys de presó respectivament pel cas de les targetes black.

I, a la tarda, la Fiscalia Superior de Catalunya va presentar la segona querella per la resolució del referèndum al Parlament contra Forcadell i la mesa del Parlament. Contra tots, menys un. A Joan Josep Nuet, tercer secretari de la mesa per Catalunya Sí que es Pot, l’han exclòs perquè, ve a dir el document, ell no té idees independentistes i no sabia el que feia. Com ha denunciat ell mateix, la Fiscalia s’ha retratat aquí clarament demostrant que la persecució és política, d’idees i no de procediments; és una altra mostra que s’està utilitzant la justícia per impedir el debat lliure d’idees en un Parlament democràtic.

A tot això hi sumen la purga que ha fet el nou fiscal general de l’Estat, que ha substituït bona part dels fiscals que havien perseguit els casos de corrupció del PP, i també la resposta que li ha donat el fiscal destituït de Múrcia, que denuncia que ha rebut tot tipus de pressions, personals i als seus familiars, per evitar que investigués el president popular de Múrcia.

Tot plegat és molt greu. La quantitat de casos de corrupció que hi ha a Espanya -i avui també posem en portada el cas Pujol- no són cap “anècdota”, com va dir Rajoy, sinó que preocupen fins i tot la Unió Europea, que hi va fer referència en el seu últim informe. Mentre es tanquen a la presó rapers per versos ofensius contra el rei o titellaires, i es mira de tapar la corrupció, la confiança amb el sistema, esclar, minva.