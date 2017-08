La conflictivitat laboral es recupera al mateix ritme que l’economia

L’economia espanyola i la catalana presenten signes de clara recuperació. De fet, segons dades del govern de la Generalitat, la previsió és que Catalunya creixi al 2,9% aquest 2017. També l’executiu de Mariano Rajoy fa una previsió a l’alça i calcula que l’economia espanyola creixerà un 3% aquest any.

A més, ahir també es va saber que el primer semestre del 2017 Catalunya ha batut el seu rècord històric d’exportacions, i les vendes d’Espanya a l’estranger també han augmentat. El paper del sector exterior és clau en la recuperació econòmica i la notícia d’ahir certifica que s’està donant. Les dades del comerç exterior també revelen que augmenten les importacions i, per tant, s’incrementa el dèficit comercial. Que augmentin les importacions denota que millora el consum intern, un altre dels motors de l’economia.

Amb la recuperació econòmica, però, també augmenta la conflictivitat laboral. Segons dades de la patronal espanyola CEOE, les hores de vaga es van triplicar al juliol respecte al mateix mes de l’any passat i ja s’han comptabilitzat fins a 523 aturades des del gener.

Un altre dels indicadors que l’economia millora és la baixada de l’atur, però les dades no són tan optimistes quan s’analitza la durada dels contractes. Per exemple, un de cada quatre contractes signats al juliol tenia una durada inferior a una setmana, segons les últimes dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE). La precarietat del mercat laboral no tan sols s’explica per la temporalitat dels contractes, sinó també pels baixos salaris. Dos factors que sovint van de bracet i que contribueixen a fer augmentar la conflictivitat.

D’altra banda, segons l’últim butlletí del Banc d’Espanya, referent al primer trimestre del 2017, els beneficis empresarials a Espanya van augmentar un 10,9% respecte al mateix trimestre de l’any passat. En canvi, els salaris només van augmentar un 0,4%. El PIB ja s’ha igualat al de l’any 2007, però els salaris dels treballadors en igualtat de feines no s’han recuperat.

És important que tots els agents implicats -administracions públiques, sindicats i patronals- pensin en com s’han d’estendre els beneficis de la recuperació econòmica per posar bases sòlides al creixement.