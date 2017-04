Algunes consideracions sobre el ridícul

NINGÚ NO VOL FER el ridícul, esclar. Per evitar-lo, aniria molt bé disposar d’un acord amb l’Estat per celebrar el referèndum, amb el seu calendari pactat, la seva campanya ben argumentada, la seva pregunta clara i uns escenaris postconsulta perfectament definits. Fins i tot, encara ara, seria alta política rebre una contraoferta de l’Estat. Però des del 2010 continuem abonats al menyspreu superb que ha trobat la mare de totes les metàfores en la frase d’Adif: “El corredor mediterrani connecta Madrid” (aquesta sí que és una frase ridícula). El desvetllament col·lectiu produït a Catalunya, si alguna cosa no ha sigut, és ridícul. Havent arribat fins aquí, ¿què és fer el ridícul? ¿Acceptar el no a tot o dir-li a l’Estat que posarem les urnes?