Els cops damunt el sostre

Si els propietaris que apugen d’una manera tan fantàstica els lloguers dels pisos tinguessin idea del mal que fan, estic segur que tornarien enrere. Cada puja d’aquestes, que arriben a les proporcions del cinquanta, del setanta, del cent per cent, que el llogater acata plorant, perquè la manca d’habitacions vacants l’immobilitza, és un atemptat contra la família, ferida en el seu bé més essencial: la llar, la casa, el sostre protector. Aquests atemptats queden, com els altres, sense sanció, i en tocarem greus conseqüències, com dels altres. El cap de família llogater sent ara que la llar li tremola: que el sostre, les parets i el trespol li fugen. [...] El redós que les lleis i els costums han declarat sempre, per dret natural, inviolable, ara sofreix crisi terrible, aguantant els cops destructors que plouen damunt el seu sostre moral. I cada matí el corseca la temença de que, superades ses forces econòmiques, i tallada la retirada, hagin de dormir, ell i els seus, al ras o en una fonda, deixant els mobles a un amic o en un magatzem, quedant la llar dissolta. [...] Totes les famílies víctimes d’aquesta obstinada persecució dels augments duen a dins el traumatisme de la violència rebuda i repetida. És la immensa amargor de l’amenaça d’un èxode. És la tristor de pensar que la casa, en pacífica possessió gaudida mitjançant honest i lleial pagament, de sobte és reivindicada amb tot l’imperi, amb tota la insolència, amb tota la crueltat dels antics “mals usos” del feudalisme. [...] Quan tant i tant s’ha escrit i predicat sobre el valor social i moral de l’estabilitat de la família, de l’íntim lligam entre la família i l’habitació, que tant s’ha legislat a molts països per arrelar la família a la terra, aquí, la flor de les famílies, la de la nostra classe mitja, és atacada -bombardejada, gosaria dir- en ço que és més delicat, més sagrat, més socialment útil: l’estabilitat, el fer anys a un mateix pis. [...] Quants d’aquests que ara neguen pràcticament el dret de sopluig a les famílies honrades, han dat fàcil estatge en les finques pròpies, a prostíbuls, a cases de joc, a cafès cantants i a altres indústries infames! I quants d’aquests diners que amb tanta cobejança es treuen de la puja de pisos tindran, al capdavall, vergonyosa liquidació en disbauxes i en el joc mateix! [...].