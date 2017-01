Es crea un nou Estat: el Palatinat

Avui, en llevar-nos, ens hem trobat que la nit ens havia fet present d’un nou Estat: el Palatinat. Un comandant francès -per crear un nou Estat alemany n’hi ha prou amb un comandant francès- es presentava al que podríem anomenar Consell General del Palatinat i exigia en nom de França i del comandant francès de la zona, Mez -un alsacià, segurament-, que l’Estat prengués l’autonomia. I l’Estat es creava. Els precedents de la qüestió són els següents: el Palatinat és la part de Baviera corresponent a l’Alemanya no ocupada. En el Palatinat, la majoria és socialista. A aquests socialistes, els reaccionaris de Munic els feien la vida impossible. Cansats, es determinaren a anar a demanar ajut al general francès de la zona. Hoffmann, diputat socialista del Palatinat al Reichstag, féu la gestió. El general francès consultà el cas i França acordà donar en nom de la llibertat -tothom sap que la llibertat és l’objecte de París que s’exporta més- l’autonomia al Palatinat. I veu’s aquí la història de l’afer. El Palatinat continuarà formant part de la confederació alemanya, però a dins de la confederació tindrà la mateixa importància oficial que Prússia, Baviera o Saxònia. No es pot pas explicar la impressió que aquest fet ha produït a Munic. Els reaccionaris bavaresos, que son revengistes per definició, han quedat de pedra, però malgrat el seu histerisme patriòtic, no s’han atrevit ni a arribar fins a la frontera de la zona bavaresa ocupada a fer llengot als soldats negres. Aquest fet donarà fàcilment una idea pàl·lida de l’estat de confusió i de l’enorme quantitat d’elements que juguen a Alemanya. La separació del Palatinat és un separatisme dintre del separatisme de Baviera. Més que en estat de separatisme, Baviera es troba, en la realitat alemanya d’avui, en estat de separació. Munic, no solament manté a Lossow, sinó que no obeeix cap ordre de Berlín. En aquests darrers dies, però, els separatistes bavaresos han renovat els seus tòpics. Ara ja no es diuen clarament separatistes d’Alemanya, sinó separatistes de Berlín. La qual cosa vol dir que els bavaresos aspiren, més que a res, a ésser els dipositaris del germanisme pur, davant de Berlín, que representa un germanisme colorejat de “marxismus”, de semitisme i d’internacionalisme. [...]