¿Ens creiem que, ara sí, la Presó Model tancarà al juny?

Ahir, finalment, es va posar data al tancament definitiu de la presó Model de Barcelona. Serà el mes de juny, segons va anunciar ahir el conseller de Justícia, Carles Mundó. Tot i que els primers anuncis de tancament es remunten als anys vuitanta, i que ja en portem almenys cinc, tot fa pensar que aquesta vegada va de debò.

A partir del 7 de març ja no entraran nous presos preventius a la històrica presó del carrer Entença, ja que ingressaran a Brians 1, que serà el nou centre de referència per a les persones a l’espera de judici o sentència a les comarques de Barcelona. I a partir de demà també començarà el moviment de presos entre diferents centres per fer lloc i redistribuir els reclusos en funció del seu lloc de residència. I, a finals d’abril, començarà el buidatge de la Model.

En aquests moments hi ha 7.129 presos repartits per totes les presos catalanes i és una xifra que ha anat disminuint en l’última dècada -el 2010 eren 10.900- per la disminució dels delictes i, tot i que no hi ha dades, la menor presència de presos estrangers. Això, afegit al fet que en els últims vint anys s’han construït nous centres, fa que ara mateix l’ocupació se situï en un 67,4% i, segons la conselleria, amb el repartiment de presos arribarà a un 72,9%. El pla de tancament preveu millores en els centres que han de rebre més reclusos, un trasllat de funcionaris que inclou compensacions -no hi haurà acomiadaments- i ajudes als familiars dels interns que siguin traslladats. Mentrestant, continua en marxa el projecte de les noves presons de la Zona Franca, que podrien estar enllestides el 2025. El més significatiu és que no ha calgut esperar que estiguessin acabades per tancar la Model. En els últims anys s’han fet inversions milionàries per obrir nous centres i és factible, i lògic, aprofitar les instal·lacions existents. Sense anar més lluny, el centre de Mas d’Enric, a Tarragona, que va costar uns cent milions d’euros, està ara al 31% de la seva capacitat.

El tancament de la Model, oberta el 1904, era una llarga reivindicació de la ciutat. Amb la devolució dels terrenys a l’Ajuntament de Barcelona, la ciutat guanyarà un ampli espai per fer-hi equipaments. Comença ara el moment de revisar el pla urbanístic previst -el del 2009 plantejava conservar el panòptic central i ubicar-hi equipaments- per adequar-lo a les noves necessitats de la ciutat.