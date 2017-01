Les cues del tabac

Jo era dels que creien que l’endemà de la guerra es diria vida senzilla. Associava la guerra amb la punició, i la punició amb la contrició. Avui sóc dels qui veuen que la guerra -digui’s el que es vulgui- no ens ha pas dut la vida senzilla. El testimoni universal és d’un increment general de la disbauxa -del caire inútil, va, improductiu i complicat de la vida. [...] Els qui avui amen la vida senzilla, és que ja estaven entrenats en la continència. [...] La carestia de la vida no ha pas dut la vida senzilla. Ja ho veieu. Es sacrifica el pa, però no el tabac. La gent no treballa, a les cases no es menja. Però tothom fa cua als estancs. Això és vida senzilla? Bé és veritat que l’home té tendència natural a les coses supèrflues abans que a les essencials, i tothom sap que en moltíssims pobles salvatges l’ornament precedeix el vestit. Per això és que el coneixement de les coses essencials i la subordinació de les accessòries són una superioritat, una cultura. [...] Direu que en les llarguíssimes fileres d’aspirants a compradors de tabac, compostes d’obrers en sa major part, no tots aquests justifiquen la indignació d’un sindicalista auster que, davant meu, els increpava dient que un poble que dóna un espectacle així, mereix que els patrons vulguin tractar-lo com a esclau, esclau que ja és del vici. Direu que molts obrers no s’esperen pas per a fumar ells, sinó per a revendre, i que encara és una sort el que puguin trobar un xic d’alivi a llur situació. [...] La vida simple... Justament ara està de moda bescantar la classe mitja. I en ella es troba la gent incapaç de fer cua als estancs ni als cinemes ni a les cases de joc ni als music-halls. En ella es troba la gent entrenada a tots els renunciaments -oposició a la gent de baix i de dalt, donada de cos i d’ànima als seus gustos, als plers abaratits o als plers opulents. En ella hi ha els qui saben no sacrificar el pa al tabac, sinó el tabac al pa; els qui saben no immolar l’equilibri intern a la disbauxa, sinó la disbauxa a l’equilibri intern. [...] Ella dóna al món els poetes i els homes d’intel·lecte, que mai sortiran de les cues del tabac, així com tampoc de les orgies aristocràtiques. Hi ha una diferència específica que separa el tipus “proletari” del tipus “classe mitja”, i és l’instint d’estalvi, l’esperit de renunciament, i la inquietud de previsió. [...]