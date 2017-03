La culminació de la Sagrada Família afecta el conjunt de la ciutat i del país

La Sagrada Família és propietat de l’arquebisbat de Barcelona i es construeix a través d’una fundació privada religiosa que decideix el ritme i la formalització de les obres. Però la seva dimensió simbòlica, urbanística, cultural i econòmica afecta el conjunt del país. El que s’hi fa té conseqüències directes sobre tots els ciutadans de Barcelona, siguin o no catòlics, hi visquin o no a prop, o els agradi o no l’arquitectura de Gaudí o la dels continuadors.

N’hi ha prou amb una visita a l’entorn de l’obra o una mirada llunyana des de qualsevol talaia de la ciutat per adonar-se de les dimensions colossals que ha agafat el temple. Ja no hi cap, l’edifici s’està inflant i creixent pels costats i per dalt de manera que està trencant les seves costures i les del barri on està situada. Físicament, l’edifici està condicionant l’entorn i no hi ha dubte que s’haurà de prendre una decisió, més d’hora que tard, sobre com s’encaixa el creixement en els carrers del voltant i en el barri al qual dona nom. El projecte original de Gaudí preveia un gran passeig que comencés davant el carrer Mallorca, amb un pont per sobre, i arribés a la Diagonal. Això afectaria moltes cases i veïns i suposaria una inversió urbanística de dimensions importants.

A més, tota aquesta obra s’ha anat fent sense el control de les administracions i molts cops amb la seva directa oposició. Ara, finalment, s’ha fet un pas per legalitzar la situació, una mesura necessària, ja que implicarà que l’Ajuntament de Barcelona per fi tindrà la informació i els plànols sobre com s’està fent el temple, i en el futur podrà tenir-hi el control que té en qualsevol obra que es fa a la ciutat.

Tanmateix, això no serà suficient. Deixant de banda els problemes que provoca al barri l’allau de turistes a l’edifici més visitat de la ciutat, i sense oblidar que de fet el seu atractiu és el que alimenta econòmicament bona part del sector turístic de què ara viu el conjunt de la ciutat, cal prendre decisions valentes aviat. No es pot obviar per més temps la solució urbanística de la zona. Cal exigir a la junta constructora i a l’arquebisbat que col·laborin i actuïn més coordinadament amb la ciutat, però també cal que l’Ajuntament de Barcelona, si és possible a partir d’un consens mínim entre els diferents grups polítics, decideixi com solucionar l’impacte que tindrà l’acabament de les obres.