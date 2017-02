Un curiós debat ètic pel qual no ens hem de preocupar

QUAN ELS PERIODISTES van entrar a Twitter massivament, es va generar el debat sobre si les piulades des dels seus comptes personals representaven -i, per tant, comprometien- els mitjans per als quals treballaven. El consens va ser que sí i, per això, si un redactor expressava una opinió que erosionava la seva neutralitat, li acostumaven a picar el crostó: se suposava que les seves posteriors cròniques al mitjà tindrien menys credibilitat.

Aquests dies s’ha viscut un cas que aprofundeix més en aquesta dissolució de la frontera entre vida pública i privada dels periodistes. La model Emily Ratajkowski va assistir a un acte sobre moda en el qual hi havia Trump, i va piular: “Ahir em van asseure al costat d’un periodista del New York Times que em va dir «Melania Trump és una meuca». Sigui quina sigui la teva ideologia, és crucial identificar aquesta pràctica com el que és: denigració sexual masclista. La història sexual o els nus de la Melania no m’importen i no haurien d’importar a ningú”. L’endemà, el periodista demanava disculpes: “Parlant en una festa, en el que vaig pensar que era una conversa personal, vaig fer un comentari estúpid sobre la primera dama. Els meus caps m’han deixat clar que el meu comportament no estava a l’altura dels estàndards del diari i jo hi estic d’acord”. La defensora del lector del New York Times explica com un professor de periodisme fins i tot va exigir l’acomiadament del reporter, que no pertany a la secció de política tot i que sí que ha publicat algun article sobre la família Trump. No hi ha perill de contagi d’aquest efecte a Espanya. Els periodistes de la caverna no van necessitar pas dues copes de més o una festa per insultar la dona del president Puigdemont pel seu origen romanès. Ho van poder fer, de manera alegre i desimbolta, en les seves desacomplexades columnes.