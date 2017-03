La dansa en el període romàntic del segle XIX

[...]

Profana o religiosa i sagrada, popular o cortesana, arbitrària o acrobàtica o sentimental fins quan sembla més serena i més clàssica, la dansa ha expressat sempre, arreu i en totes les èpoques, l’exaltació romàntica dels sentiments, això és, l’alliberament, l’ideal, les ficcions alades dels somnis daurats de la vida real. [...] La dansa, en el seu període romàntic, en el segle XIX, és ben lluny tanmateix dels seus orígens religiosos. La dansa, en les seves constants evolucions, continua essent l’expressió viva i fidel, l’expressió múltiple i variada dels sentiments i dels costums i dels ideals de cada època. [...] Mentre, lluny de Barcelona, en les viles i els pobles de Catalunya s’anaven poc a poc perdent i desfigurant els ballets populars, per la invasió creixent a les festes majors dels balls moderns -que feren famosos els noms de Strauss, de Musard, de Narcís Bosch i més tard d’Escales i de Cotó- Pep Ventura, des del seu recó assolellat de l’Empordà, donava vida a la sardana, que restava destinada a devenir, pel seu caràcter i per l’airosa i elegant austeritat, la nostra dansa típica i representativa. L’any 1850, el 25 de febrer, vingué a Barcelona, per primera vegada, una cobla empordanesa. Fou la nomenada “Sociedad Filarmónica de Torroella de Montgrí”, que dirigia En Miquel Gich i Massaró. El programa de la funció al Liceu, en el qual prengué part aquesta cobla, comprenia: el tercer acte de l’òpera Marino Faliero, concert per la cobla executant, un ària obligada de tenor; una sardana, que ballà el cos de ball del teatre; un cor de l’òpera Der Freyschutz ; un vals a l’estil del país, tocat per la cobla i ballat pels ballarins i acabant la funció amb el ball fantàstic en un acte La Estrella o Terpsícore en la tierra. Sembla que els músics empordanesos tingueren un gran èxit. Altres cobles vingueren de tant en tant a Barcelona; però pot dir-se que quan veritablement es ballaren sardanes llargues a Barcelona, fou l’any 1860, en les grans festes celebrades amb motiu de la vinguda a la nostra ciutat de la reina Isabel II. Amb el triomf esclatant de la sardana, que és la dansa que assenyala i inicia el nostre renaixement, podem donar per acabada la gesta i l’evolució de la dansa durant el període romàntic del segle passat, el segle XIX.