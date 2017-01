La crisi deixa una Barcelona més empobrida i desigual

La crisi econòmica del període 2007-2014 és segurament la més estudiada de la història, almenys la que té més indicadors en temps real per mesurar-ne l’impacte. L’Ajuntament de Barcelona va fer públic ahir l’informe Distribució territorial de la renda familiar disponible per càpita a Barcelona (2015), on es veu clarament la ferida que la crisi ha deixat en l’estructura social de la ciutat, a remolc de l’esclat de la bombolla immobiliària i d’un model de creixement erroni. Si el 2007, just abans de l’esclat de la crisi, un 60% de la població es podia considerar classe mitjana, el 2015 el percentatge havia caigut al 44,1%. On han anat a parar aquests milers de ciutadans? Doncs a la classe baixa o molt baixa, que del 20% ha passat al 39,2%. A l’altre extrem, el 16,6% pertany a la classe alta o molt alta.

El problema és que aquesta debacle es va produir bàsicament entre el 2007 i el 2011, i des de llavors la millora de la situació econòmica, evident des del 2014 en altres factors com la baixada de l’atur, no s’ha traduït en un retorn a la situació precrisi, sinó que s’ha cronificat amb lleugeres variacions (el pic amb més segment de població pobra es va produir el 2013). Ara mateix en l’estructura social de Barcelona tenim que a grans trets quatre de cada 10 individus són de classe baixa o molt baixa, quatre més són de classe mitjana (baixa o alta) i dos són de classe alta o molt alta. Aquestes dades mostren a la perfecció quin ha sigut l’impacte de la crisi, que ha afectat bàsicament les classes mitjanes, gent que ha perdut la feina o li han rebaixat el sou i ha lliscat cap avall, engruixint el sector de les rendes baixes. L’informe destaca que, amb diferents metodologies i òptiques, la gran majoria d’estudis sobre la crisi coincideixen que ha augmentat la desigualtat i que la riquesa s’ha concentrat. I que això és “un mal negoci per a la democràcia, l’estabilitat i la prosperitat a llarg termini”. Fenòmens polítics inesperats com la victòria de Trump als Estats Units o el Brexit no s’expliquen sense aquest empobriment generalitzat de la classe mitjana, que ha encarnat històricament el triomf del model social occidental. El repte actual és convertir el creixement econòmic en una societat més equilibrada i justa, en què la classe mitjana torni a recuperar el seu protagonisme essencial per garantir la vida en democràcia i llibertat.