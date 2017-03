260x366 Per què no hem de deixar estar els mitjans d’extrema dreta (1) Per què no hem de deixar estar els mitjans d’extrema dreta (1)

El grup Barnils presentarà dilluns un revelador estudi sobre els mitjans de l’extrema dreta a Espanya. Han analitzat 308 informacions de webs com 'Alerta Digital', 'Baluarte Digital', 'Dolça Catalunya', 'La Gaceta', 'Libertad Digital', 'Mediterráneo Digital', 'Ok Diario' i 'Periodista Digital' -els 'Hateful eight' celtibèrics- en què sortien persones potencialment afectades per la xenofòbia, la islamofòbia, l’antigitanisme o la catalanofòbia. Els resultats són lamentables: només el 29% de les notícies eren neutres, mentre que el 71% incloïen una o més estratègies per denigrar el col·lectiu afectat. 'Ok Diario' és el més moderat -per dir-ho així-, amb un 61% de notícies neutres. 'Dolça Catalunya' s’endú la palma, amb un 100% de notícies vexatòries.

Algunes de les estratègies que es fan servir: insults (“xuleta musulmà”), publicar només les agressions comeses per forans, igualar immigrant a delinqüent i, en general, una difuminació absoluta entre notícia i opinió. I por, molta doctrina de la por. Qualsevol incident amb un mínim de violència s’acompanya d’un “desferma el pànic”. A vegades el resultat és ridícul, com en el titular de 'Mediterráneo Digital' “Un nen romanès de deu anys roba una màquina de neteja i desferma el pànic a Getafe”. La realitat? Va conduir una escombradora municipal uns quants centenars de metres i va topar amb un parell de cotxes aparcats. Difícilment dona per a pel·lícula de Steven Seagal.

En aquesta columna, desfilen de tant en tant alguns d’aquests membres de l’Il·lustre Col·legi de la Carcúndia. I sovint algun lector em comenta que els hauria de deixar estar: que són excrescències marginals per les quals no paga la pena amoïnar-se. En discrepo. Demà miraré de justificar el perquè de la meva preocupació.