La democràcia malalta i la suspensió de l’autonomia

El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, va prendre la paraula ahir al Parlament per llançar una càrrega de profunditat contra l’Estat coincidint amb el judici del 9-N. El president va recordar un reguitzell d’escàndols que afecten el govern espanyol (el cas Fernández Díaz, les subvencions a entitats franquistes, etc.) sense que hi hagi hagut cap conseqüència jurídica ni política com la que aquests dies estan patint al TSJC l’expresident Mas, l’exvicepresidenta Joana Ortega i la diputada Irene Rigau. “La democràcia espanyola ha emmalaltit”, va concloure el president.

I la realitat és que de símptomes no en falten. El judici del 9-N es produeix malgrat que la fiscalia catalana va decidir inicialment no presentar querella contra el Govern, en una decisió per unanimitat. El judici ha derivat en un joc del gat i la rata sobre què va fer el Govern els dies previs al 9-N. Mentrestant, a Madrid alguns rotatius ja proclamen la condemna de forma anticipada i comencen a estendre el rum-rum de la suspensió de l’autonomia com a solució per resoldre la qüestió catalana. En un article publicat a El Mundo, Luis María Anson, que va ser director de l’ Abc i una de les plomes més influents durant la Transició, defensava la suspensió i afirmava, en un final especialment malèvol, que “ estremece pensar que puedan caer otra vez ensangrentadas las páginas de la Historia de España ”. Aquesta menció a la violència, ni que sigui indirecta, està absolutament fora de lloc en el cas del procés català, que és de naturalesa democràtica i de caràcter absolutament pacífic i cívic, tal com han demostrat milions de persones des del 2012.

Aquestes insinuacions no són gratuïtes. Un cop s’ha vist que la via judicial i de les inhabilitacions no ha servit per frenar el procés, s’intenta ara espantar amb el discurs de la por. No és la primera vegada que passa, però és previsible que això vagi a més en els pròxims mesos. Per això és totalment imprescindible que el moviment a favor del referèndum i la independència es mantingui serè, unit, que no caigui en provocacions, i que els dirigents catalans mantinguin també el cap fred i calculin bé cada pas. El procés només es podrà culminar si s’eixamplen les majories i es manté la cohesió social. Trencar aquesta serenitat i cohesió serà l’objectiu dels que volen avortar-lo.