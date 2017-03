El desmuntatge de les lleis més nocives aprovades pel PP

El Congrés de Diputats va fer ahir el primer pas per derogar la llei de seguretat ciutadana, l’anomenada llei mordassa, una de les més retrògrades aprovades durant la majoria absoluta del PP. La cambra va prendre en consideració i va iniciar la tramitació de dues proposicions de llei del PSOE i el PNB per modificar-la. A partir d’ara, s’inicia un llarg tràmit parlamentari de resolució incerta perquè hi ha moltes diferències entre els partits de l’oposició sobre quin ha de ser abast de la reforma de la llei. L’exemple de la llei mordassa ens indica dues de les constants d’aquesta legislatura espanyola. D’una banda, l’evident debilitat del PP, exposat des del primer dia a patir sonores derrotes parlamentàries, cosa que deriva en un executiu feble, incapaç de portar a terme una acció governamental coherent i amb una mínima direcció política.

De l’altra, la impotència d’una oposició incapaç d’articular una alternativa i que s’ha d’acontentar desmuntant o descafeïnant les iniciatives populars més feréstegues. Ni tan sols en el cas de la llei mordassa, que suposa un retrocés en drets bàsics com el de manifestació, és previsible que l’oposició es posi d’acord en què vol modificar.

De tot plegat se’n deriva una legislatura espanyola estèril, amb l’amenaça constant de la dissolució de les Corts i l’avançament de les eleccions, i dominada pels interessos tàctics i les picabaralles internes dels partits, més preocupats pels seus propis problemes que pels interessos de la ciutadania. Aquesta és l’Espanya que afronta, entre molts altres reptes, el procés sobiranista català. Perquè després de l’espectacle d’ahir al Congrés, i l’alegria pel desmuntatge de les lleis més nocives del PP, la realitat és la que és. Mentre a Madrid hi ha un govern en minoria i sense suports parlamentaris clars, a Catalunya hi ha un govern estable i una majoria absoluta al Parlament que, tot i haver passat per vicissituds com la no aprovació dels pressupostos del 2016, ara es disposa a aprovar els comptes d’aquest any, a tirar endavant la llei de desconnexió i a fer un referèndum al setembre. La falta d’un govern estable a Madrid sens dubte dificulta qualsevol intent de solució negociadora, però això no pot servir d’excusa al govern català per deixar d’intentar-ho.