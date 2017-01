Un any després, el procés afronta un altre tram decisiu

El final del 2015 i principis del 2016 va ser una cruïlla per al procés sobiranista. La majoria parlamentària independentista va viure tensions fortíssimes -amb una CUP fent valer la seva posició clau-, que van acabar provocant el pas al costat del president Artur Mas i la posterior investidura, avui fa un any, de Carles Puigdemont. Es va salvar el procés in extremis i començava un any no gens fàcil. Un any, tanmateix, en què el Govern ha aconseguit mantenir l’estabilitat i redibuixar el full de ruta, tornant a posar el referèndum al centre -les enquestes situen el suport ciutadà en el 80%- i assajant una reconstrucció al voltant del dret a decidir, ara amb el recent Pacte Nacional pel Referèndum, al qual s’han incorporat els comuns amb l’alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, al capdavant.

Les turbulències de la política espanyola, en què finalment la continuïtat de Rajoy a la Moncloa -amb suport extern de C’s i el PSOE- ha fet evident l’allunyament de cap mena d’alternativa federal, per negació han donat cobertura a aquesta aposta pel referèndum. I la dita operació diàleg del govern del PP, iniciada tot just fa 50 dies, més enllà de la propaganda, no ha anat acompanyada de cap concreció ni gest efectiu, i no ha impedit, a més, que el flanc judicial contra el sobiranisme segueixi avançant.

En aquest context, el 2017 es presenta altre cop com a decisiu. Amb el camí cap al referèndum traçat i fixat per a la tardor, s’acosta una altra hora de la veritat. El president Puigdemont ha deixat clar que convocarà els catalans a la consulta, amb l’afegit que després farà també ell un pas al costat, fet que obre un nou interrogant al procés, i en especial al seu partit. Rajoy, per la seva banda, ha reiterat que no hi haurà referèndum.

El xoc està servit. I el desenllaç és molt incert. En tres sentits. En primer lloc, caldrà veure fins a quin punt l’Estat estarà disposat a impedir-lo. En segon lloc, si es fa, caldrà veure amb quines garanties es convoca la votació, sobretot pensant en la reacció i el reconeixement internacionals. I en tercer lloc, en cas també que efectivament s’executi, queda en l’aire quin grau de participació hi haurà i quin serà el resultat, ja que les enquestes fa temps que donen un empat tècnic entre el sí i el no. Ens espera, doncs, un 2017 decisiu, incert i apassionant.