El dia per reivindicar els drets de les dones és cada dia de l’any

Avui se celebra a tot el món el Dia Internacional de les Dones. És una data lligada a la lluita de les obreres que a principis del segle passat van començar a reivindicar els seus drets laborals enfront d’uns patrons que les explotaven i no els reconeixien els mateixos drets que als homes, per minsos que fossin. I ja des de l’inici la queixa de moltes d’aquestes dones lluitadores era que no trobaven tota la complicitat que esperaven dels seus companys de sindicats o partit. Un retret que encara té sentit.

Avui, tot i els avenços que s’han fet en les societats occidentals, aquesta desigualtat es manté en molts casos. Segons l’últim informe sobre igualtat del Parlament Europeu, si no hi ha canvis més ràpids, als països de la UE caldran 70 anys per aconseguir la igualtat de retribució entre homes i dones. I estem parlant d’una de les zones més avançades en aquest aspecte de tot el món. En xifres del 2014, les dones cobren un 16,1% menys que els homes, i la seva pensió de jubilació és fins a un 40% més baixa. La diferència salarial, doncs, es manté tota la vida.

Tot i que en el seu origen estigués lligada als partits d’esquerres i a l’obrerisme, el Dia Internacional de les Dones abraça avui dia tot tipus de causes relacionades amb els drets de la dona i la política de gènere. Algunes d’aquesta causes, aquest 2017, són la denúncia dels feminicidis, una plaga mundial, o la lluita contra la cosificació que converteix la dona en un mer objecte de plaer sexual per als homes. I és que el primer dret que té una dona, com qualsevol home, és el de la vida, i el segon és la capacitat de decidir sobre què vol fer amb el seu propi cos, un dret que la societat patriarcal li nega.

Diu la filòsofa feminista Amelia Valcárcel, en una entrevista d’avui a l’ARA, que queda molt camí per recórrer i que segurament la nostra generació no veurà encara la igualtat. Hem de fer passos per accelerar el procés, aquí i als molts països que encara trepitgen els drets de la meitat de la població. Per això cal educació, de les dones i també dels homes. Hauríem de voler la igualtat sempre. Avui és el dia internacional, sí, i està bé que s’aprofiti per conscienciar i aportar dades i reivindicacions. Però cada dia és el dia de la dona, no ho oblidem.