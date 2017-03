Un diari de còmic i contra la censura

EL CÒMIC torna a ser protagonista del diari d’avui, una tradició que vam iniciar l’any passat coincidint amb el Saló Internacional de Còmic de Barcelona. Aquest any, però, hem fet un pas més, amb un dossier sobre la llibertat d’expressió i contra la censura, i fent servir el llenguatge del còmic per explicar algunes informacions. Agraïm de tot cor l’entrega i la feina dels dibuixants que hi han participat, començant per l’autor de la portada, Max, un dels referents del còmi al nostre país, i seguint amb els altres 32 dibuixants que hi col·laboren: Marta Masana, Conxita Herrero, Natacha Bustos, Manuel Bartual, Ramón Boldú, Albert Monteys, Manel Fontdevila, Javirroyo, Juanjo Sáez, Ed Carosia, Àlex Santaló, Lorenzo Montatore, Álex Fito, Maria Llovet, Miguel Gallardo, Maribel Carod, Luis Bustos, Joan Mundet, Bartomeu Seguí, Ricard Efa, Flavita Banana, Anthony Garner, Pere Joan, Javier Rodríguez, Paco Roca, Rubén Pellejero, Daniel Torres, Jordi Duró, Pep Brocal, Cristina Durán, Darío Adanti i Sagar Forniés.