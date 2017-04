Els 100 dies de Trump: un país dividit, un món desconcertat

Donald Trump està posant a prova la democràcia nord-americana i l’estabilitat mundial. Mai un president de la primera potència havia aconseguit tanta contestació interna en tan poc temps ni havia despertat tants dubtes en l’escena internacional. La incapacitat de Trump per al consens s’ha fet evident en la política interior i en l’exterior. De fet, el populisme autoritari i antipolític que li va donar la presidència -la promesa de governar com un empresari resolutiu i no com un polític- es basa precisament en una al·lèrgia al consens, a la concertació, al pacte i, amb ells, a tot el conjunt de mecanismes, controls i equilibris de poder propis d’una democràcia madura, avançada, participativa, i propis d’una diplomàcia responsable, conscient de la complexitat de la globalització.

Internament, doncs, en els cent primers dies de Trump a la Casa Blanca, la divisió política als Estats Units no ha fet sinó créixer: fins i tot a les mateixes files republicanes, tot i la seva majoria al Congrés i al Senat. La incapacitat d’aprovar la llei que havia de substituir l’estigmatitzat Obamacare n’és la prova més fefaent. Trump està tensant molt la societat nord-americana, enfrontant-se a la premsa i a la justícia, demonitzant la immigració, barrejant política i negocis... I alhora està descobrint que, per molt que sigui el president, no pot governar a cop de decret. No és així com funciona una democràcia, ni que sigui presidencialista. I és precisament aquest xoc amb la realitat nord-americana quan, prioritàriament, volia concentrar-se en l’acció interior -el seu reiterat “ America first ”-, el que l’ha portat a buscar protagonisme en política exterior, contradient sense immutar-se la seva defensa prèvia d’un menor intervencionisme. També en aquest terreny ha decidit actuar pel seu compte, defugint qualsevol mena de consens, a l’estil xèrif de l’Oest, com un justicier solitari, i amb un indissimulat esperit bel·licista. Ho ha fet a Síria i sembla disposat a fer-ho a Corea del Nord. Ha desfet els acords històrics d’Obama amb l’Iran. Va començar flirtejant amb la Rússia de Putin i amb la Xina, però no està gens clar com evolucionaran aquestes relacions. Imprevisibilitat és la paraula que, ara mateix, defineix millor la política exterior de Trump. I el que la fa més perillosa. El món, i els EUA, són avui més inestables.