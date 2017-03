Estat d'obcecació

Amb una diligència a la qual no ens té acostumats, el TSJC ha dictat sentència contra l’expresident de la Generalitat Artur Mas, la seva vicepresidenta, Joana Ortega, i l’exconsellera d’Ensenyament Irene Rigau. Tots tres són sociològicament gent d’ordre i políticament hereus del catalanisme moderat que ha esdevingut independentista amb el trencament del pacte constitucional. Tots tres han sigut inhabilitats per “transgredir de manera flagrant la llei” fent possible el 9-N. La sentència és contra tot aquell govern que va desafiar l’Estat i contra tots aquells ciutadans que van anar a votar cívicament. El 9-N va burlar el govern espanyol i va ser un èxit gràcies a l’obcecació del PP i la seva incapacitat de llegir la realitat i fer política. La mateixa obcecació del PP que portarà al límit les seves relacions amb la societat catalana els pròxims mesos quan es convoqui el referèndum que la gran majoria de la població reclama. La inhabilitació per posar les urnes sense caràcter vinculant és un despropòsit democràtic. Una decisió política per a un judici polític. Un greuge que alimenta l’independentisme quan els casos del Palau i el 3% desenganyen molts ciutadans. El govern català té clar que al setembre convocarà un referèndum i alguns actors principals reconeixen en privat que molt probablement no se celebrarà. La tensió anirà pujant i la resposta serà als carrers i finalment, en qualsevol cas, a les urnes. La història jutjarà els buròcrates de l’Estat que van preferir no fer política.