El dolor a Ripoll que demanarà explicacions

ESCRIC AIXÒ A RIPOLL, després d’un dia de trepitjar carrers, de parlar amb professors, mediadors socials, empresaris, polítics, membres de les comunitats catòlica i musulmana, excompanys de pupitre i de futbol dels qui fins fa menys d’una setmana eren uns nois que avui anomenem terroristes... Els ripollesos continuen perplexos, donant voltes, amb més tristesa que ràbia, a la mateixa pregunta que vostè i jo: què va poder fallar perquè uns joves escolaritzats i amb feina es convertissin en assassins? Ripoll prou feina té, avui, assimilant el seu drama. Però algun dia voldrà saber qui va deixar fer l’imam sense investigar-lo. Voldrà saber si Bèlgica va avisar i a qui ho va fer. I un govern com l’espanyol, que va celebrar una cimera antijihadista a Barcelona sense convidar-hi els Mossos el 2015, i que ha estat desmentit per l’Europol sobre qui decideix qui ingressa en aquest organisme, no és la font més creïble per explicar-nos com va anar.