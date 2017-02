Un dia per donar visibilitat a les dones que fan avançar la ciència

Alguns dels grans avenços recents de la ciència tenen nom de dona. La nord-americana Jennifer Doudna i la francesa Enmanuel Charpentier, sense anar més lluny, han revolucionat els laboratoris de genètica de tot el món amb el descobriment de la tècnica del CRISPR/Cas9, que permet editar l’ADN de forma senzilla, ràpida i econòmica. I la italiana Fabiola Gianotti dirigeix ara mateix el CERN, el famós centre internacional de recerca nuclear de Ginebra que va donar a conèixer el bosó de Higgs, experiment del qual ella va ser la portaveu. La xinesa Youyou Tu va guanyar el Nobel de medicina el 2015 per haver descobrert l’artemisina com a medicament contra la malària, i la iraniana Mayram Mirzakhani va rebre fa dos anys el Fields, el Nobel de les matemàtiques, pels seus estudis sobre la geometria de l’espai corb.

El llistat es podria ampliar i a Societat trobareu la llista de deu de les dones que han fet grans aportacions a la ciència els últims anys i que, en alguns casos, dirigeixen importants instituts o laboratoris de recerca en diferents parts del món. Són el mirall en què es poden mirar moltes nenes que senten passió per les ciències i moltes investigadores que lluiten contra tots els condicionants per fer-se un nom en un món, el de la ciència, que en els nivells més alts encara és massa masculí.

Avui se celebra el Dia Internacional de la Dona i la Nena a la Ciència, que té com a objectiu, precisament, trencar aquest sostre de vidre i capgirar els estereotips. Aquest dies han sortit dades que mostren que encara queda molt camí per fer. Segons l’informe Científiques en xifres 2015, les dones només representen el 39% del personal investigador i encara n’hi ha menys en càrrecs de responsabilitat. És fruit de molts factors: des de la falta de conciliació que fa que moltes donen abandonin la carrera durant l’etapa reproductiva, que també és la més fructífera professionalment, fins als prejudicis que encara fan que es valorin més els projectes liderats per homes.

Igual que passa en altres camps, és important valorar i conèixer la feina que fan les dones científiques. Per la seva vàlua en si mateixa, però també perquè aquest plus de visibilitat estimula i obre portes a les moltes altres dones que lluiten i han de fer un sobreesforç per trencar el sostre de vidre.