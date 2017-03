UN ATEMPTAT com el d’ahir a Londres ens recorda que davant unes persones disposades a morir matant, sigui amb un ganivet o un cotxe, o amb un camió com a Niça, les mesures de seguretat es poden quedar curtes fàcilment, sobretot en societats democràtiques europees com la nostra, en què l’estat de dret mira de mantenir el difícil equilibri entre llibertat i seguretat. Però que no puguem aturar tots els assassins fanatitzats no vol dir que no tinguem el dret i l’obligació de defensar-nos amb cooperació internacional, col·laboració ciutadana, policia, tecnologia i, en últim extrem, amb armes en mans dels cossos de seguretat. I, per descomptat, treballant a la llarga per la convivència en pau a casa i pel desenvolupament humà i la diplomàcia a tot el món.