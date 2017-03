Els efectes perniciosos de l’escalada dels preus del lloguer

Ja és conegut que Barcelona està patint una escalada dels preus del lloguer que amenaça d’expulsar de la ciutat molta gent, sobretot joves, que no tenen una altra manera d’accedir a l’habitatge. Sense anar més lluny, l’any 2016 els preus van pujar un 9% respecte al 2015 i la mitjana ja se situa al voltant dels 800 euros, segons dades oficials fetes públiques ahir per la Generalitat. El que és menys conegut és que un dels factors que està incidint més en aquesta tendència alcista és la reforma de la llei d’arrendaments urbans que va fer el govern de Mariano Rajoy el 2013 i que permet que els contractes siguin només de tres anys de durada. En aquell moment es vivia un context de baixada de preus i es va vendre a l’opinió pública com una mesura que ajudaria a mantenir aquesta inèrcia. Però quan la tendència del mercat ha canviat, el seu efecte està sent exactament el contrari: pressionar els preus a l’alça. Aquesta és la tesi del secretari d’Habitatge de la Generalitat, Carles Sala, que ahir va predir que durant el 2017 el fenomen alcista encara s’accentuarà més. El motiu és que la rotació de contractes en un moment de recuperació de l’economia provoca un repunt dels preus perquè els propietaris busquen treure el màxim rendiment.

La qüestió és que ara mateix hi ha milers de persones pendents de renovar el seu contracte de lloguer sobre les quals penja l’espasa de Dàmocles de la pujada dels preus. Les pujades mitjanes en els contractes que es van signar el 2013 o el 2014 se situen entre el 20% i el 40%. Això significa augments fàcilment de 200 euros o més, cosa que castiga les butxaques d’una part molt important dels llogaters.

Davant d’aquest fenomen, un efecte perniciós de les lleis del mercat, l’administració ha d’actuar i garantir la mínima cohesió social de la ciutat. Barcelona necessita habitatge de lloguer a preu assequible, i l’administració ha d’atacar tots els factors que ara mateix estan inflant una bombolla: l’oferta insuficient, la falta d’habitatge públic de lloguer, la rendibilitat creixent del lloguer vacacional afavorit per l’auge del turisme o la manca de crèdit per accedir a la compra. L’accés a l’habitatge sempre ha sigut una assignatura pendent a la capital catalana, i ja va sent hora que s’abordi de manera integral i amb polítiques a llarg termini.