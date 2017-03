Joan Coscubiela, del partit Catalunya Sí que es Pot, piulava aquesta frase a propòsit de l’agressió homòfoba a una parella de joves que es feien un petó al carrer sortint d’una discoteca: “Per combatre l’homofòbia no n’hi ha prou amb indignar-se amb agressions com la de Berga. Cal treballar cada dia pel respecte al diferent”. En fi. És evident que no n’hi ha prou amb indignar-se, tot i que indignar-se és obligatori, però aturem-nos un moment en aquesta solució que ell proposa a la segona part de la frase, on fa servir l’ambigu i sempre sofert verb treballar. Cal “treballar cada dia pel respecte al diferent”.

Em sobta, ho confesso, que parli del “diferent”. Perquè, qui és el diferent? De les seves paraules se’n desprèn que el diferent és l’homosexual. L’homosexual és diferent de l’heterosexual, ens ve a dir. Però, si de cas, ho deu ser de la mateixa manera, i no pas d’una altra, que l’heterosexual és diferent de l’homosexual. ¿Els homosexuals i els heterosexuals són diferents? Hi podem estar d’acord si estem d’acord que les dones i els homes som diferents. Però potser no estem d’acord que els homosexuals “són diferents” dels heterosexuals. Perquè això col·loca, d’alguna manera, els heterosexuals a la casella de la normalitat, entenent normalitat com a norma. “Ells” són “els diferents” (els diferents de nosaltres) perquè nosaltres som al centre del món i determinem qui se’ns assembla i qui no se’ns assembla mirant-nos al mirall, tot i que comprenent i “acceptant” les diferències. “Jo t’accepto tal com ets”, li diuen, tot sovint, al meu amic gai (ell sempre contesta: “I jo a tu també”). Els asiàtics i els europeus són diferents, esclar, però ¿els asiàtics són diferents dels europeus? O, dit d’una altra manera, ¿els asiàtics són diferents de “nosaltres”? Els nois agredits a Berga, són diferents de Joan Coscubiela?