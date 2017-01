Llavors, la resposta seria “No”

El diputat Gabriel Rufián va visitar el programa La Sexta noche i va respondre a les preguntes d’una periodista anomenada Cristina Pardo sobre el referèndum de Catalunya. Ella li va demanar diverses vegades si en una consulta “tan important” (o potser va dir “decisiva”) li semblava que n’hi havia prou “amb el cinquanta per cent més un dels vots” i va dir que no podia tractar-se igual que altres referèndums “menys importants” (o potser va dir “decisius”) com ara “la construcció d’un poliesportiu”. Ella considera, doncs, que en una votació tan transcendent no n’hi ha prou guanyant amb un marge estret.

Les idees de Cristina Pardo són filosòficament interessants i voldria aturar-m’hi. És evident que fa trampa -i així li ho digué en Rufián-, comparant votar per l’autodeterminació a votar per si s’ha de fer un gimnàs. Això es votaria en el seu àmbit d’influència (tret que també haguessin de votar tots els espanyols) i afectaria uns centenars d’habitants. Però la cosa canviaria una mica si -per no deixar l’esport- s’hagués de votar si Catalunya tira endavant uns Jocs Olímpics. Amb això vull dir que si totes les causes sotmeses a referèndum no són iguals, perquè n’hi ha de més importants, primer hem de determinar quines són les importants. ¿Un referèndum sobre implantar la cadena perpètua ho seria?

Però admetem que el referèndum de Catalunya és la causa més important de totes i és l’única que necessita més del cinquanta per cent dels vots per donar-la per bona. Posem un setanta per cent? Però llavors passa que els partidaris del no tindrien avantatge; ¿només necessitarien el 30 per cent dels vots perquè sortís la seva opció? Si admetem això, estem admetent també que en un referèndum com aquest hi ha una opció “bona” i una opció “dolenta”. Excepte, esclar, que l’opció bona sigui sempre el no. Llavors n’hi hauria prou que la pregunta de la papereta fos “Vol seguir formant part del Regne d’Espanya?” per obtenir l’avantatge.