L’Hernando del PSOE, que no és l’Hernando del PP, o potser sí, perquè com diu la dita “ tanto monta, monta tanto Rafael com el Hernando”, ha fet unes declaracions d’interès general. Diu que el seu partit ha arribat a un acord amb el partit col·lega, el PP, per legislar sobre això que se’n diu “pobresa energètica”. “Estem en negociacions amb el govern per decretar una treva social a les famílies en pobresa energètica que són declarades com a «molt vulnerables» pels serveis socials”, ha dit.

No entenc l’expressió “treva social” i diria que ell tampoc. Què vol dir “treva social”? ¿Treva per raons “socials”? ¿Potser t’ajornen el pagament de les factures? Si és així, és una mala notícia. De la mateixa manera que hi ha beques de menjador per als nens, hi hauria d’haver beques de llum per als nens. Qualsevol altra cosa és caritat. Però aquesta és la manera que tenen de parlar quan en realitat tenen tan poc a dir i menys a fer. “Estem en negociacions”. Que es noti que som nosaltres els impulsors de la “treva social”, conxo.

Anem a l’altra part de la frase. Quan el Tribunal Constitucional (el que vetlla perquè es compleixi la Constitució) va carregar-se el decret de pobresa energètica del govern català (i, per tant, va carregar-se un dret constitucional), aquí parlàvem de famílies “vulnerables”. Ara que ho fan ells la cosa ha canviat i les famílies ja han de ser “molt vulnerables”. Si són només “vulnerables” no n’hi ha prou, suposo. M’espanta aquest “molt” aplicat a l’adjectiu vulnerable. En qüestió de pobresa, s’és vulnerable o s’és invulnerable. Perquè ser una mica vulnerable o ser de vegades vulnerable vol dir ser vulnerable. Si només tens calefacció els primers deu dies de cada mes ets vulnerable. I si no en tens mai, no ets molt vulnerable. També ets vulnerable. Vull dir que em temo que aquest “molt vulnerable” farà que els requisits per tenir dret a la “treva social” siguin més restrictius que la veda de l’eriçó de mar.