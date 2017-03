Els teus desitjos són ordres, Àngel Ros

El genuí i sempre genial alcalde de Lleida, Àngel Ros, ha deixat anar unes reveladores paraules en una entrevista a La Xarxa a propòsit dels símbols franquistes que hi ha en diversos edificis de la ciutat que governa amb guant de proctòleg: els que vulguin treure’ls que “agafin una escala i un tornavís i que els treguin; que cadascú s’ho faci”.

Som-hi, doncs. M’ofereixo, amics lleidatans, a ajudar-vos en la vostra tasca. Ja m’agradaria a mi tenir un alcalde com en Ros, amb tanta capacitat de decisió, un alcalde amant del bricolatge i, potser, del programa Ja t’ho faràs de TV3. Ja m’agradaria a mi tenir un alcalde que, com ell, en lloc de donar-te el peix et dona la canya. I la canya, en aquest cas, per a mi és una cervesa; vull dir que quan l’he sentit me n’he anat al bar, que és el temple on dono gràcies sempre que algun alcalde em demostra que mereix seure allà on seu.

M’ofereixo, amics lleidatans, a ajudar-vos en la vostra tasca de treure els símbols franquistes

En fi, amics lleidatans, puc dir-vos que tinc certa experiència enfilant-me a les escales i cargolant i descargolant. Durant una època de la meva vida vaig treballar per a l’empresa Publiexprés penjant i despenjant banderoles. Era molt ràpida. Envieu-me un DM, si és que quan llegiu aquestes línies en queda alguna, de placa, que encara no hàgiu tret (o reorientat).

Pel que fa al material, agafem més d’un tornavís, sisplau. El d’estrella, per si de cas, i l’imantat (així els cargols no cauran incívicament a la via pública). Jo també duria una escarpra, perquè ja se sap amb les plaques franquistes. Fa tant temps que hi són que, de vegades, els cargols s’han passat de rosca. L’escala, plegable. Si la duus vertical a l’espatlla no pesa gens. Una dona com jo la porta sense esforç. Ho dic per si aparqueu la furgoneta lluny.

I, un cop fet, esperem nous suggeriments. Aviam si té alguna idea, en Ros, amb el monument de Tortosa o amb el Valle de los Caídos, perquè amb dues retroexcavadores ho arreglem en un pim-pam. Em sembla que a casa tinc una bola de demolició que està nova.