Els estudis i les feines del futur

LA SALLE GRÀCIA, a Barcelona, ha fet 125 anys, i els celebra a l’edifici de l’escola de la plaça del Nord, inaugurat el 1967. A l’acte de celebració parlem dels canvis vertiginosos d’avui i de com educar alumnes que treballaran en un entorn laboral tecnològicament desbordant. I, amb tot, recordo que la mecanografia que ens feien fer o el francès que vam estudiar no tenen gaire a veure amb el món d’avui. I som aquí. No podem transferir a la canalla la nostàlgia d’un temps d’estabilitat que no han viscut (i que tampoc va ser tan estable) ni fer que s’entreguin a la distopia abans d’hora. El talent i l’esforç, la passió per una feina que ens ompli, continuaran tenint futur per més que tot vagi a pas digital.