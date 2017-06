Un nou èxit per a Girona, Una gran notícia per al futbol català

L’ascens del Girona ha sigut una història de perseverança, constància i tenacitat per canviar un destí que semblava abonat a la malastrugança i la frustració. Fins en tres ocasions en les últimes cinc temporades el Girona ha estat a un pas de Primera. La temporada 2014-15 va ser especialment cruel, quan un gol del Lugo al minut 91 va evitar l’ascens directe. I després en el play-off l’equip vermell es va deixar remuntar un avantatge de tres gols davant el Saragossa.

Diumenge, però, es va fer justícia. I el Girona, dirigit de manera magistral per Pablo Machín, va aconseguir l’objectiu de convertir-se en el vuitè equip català -i el primer de les comarques gironines- que jugarà a la Primera Divisió del futbol espanyol. L’ascens és una oportunitat històrica per a una ciutat que sembla gaudir d’un estat de gràcia els últims anys, amb èxits indiscutibles com el rodatge de la sèrie Joc de trons, els reconeixements per al Celler de Can Roca, l’arribada de l’AVE, el creixement turístic o el prestigi del festival Temporada Alta de teatre. En aquest sentit, l’arribada del Girona a Primera Divisió pot ser la cirereta del pastís per a una ciutat que a partir d’ara comptarà amb una immillorable plataforma de projecció.

Però per aconseguir-ho caldrà bastir un projecte esportiu seriós que eviti que el pas per Primera sigui efímer. A la divisió d’honor la competència és fortíssima i caldrà afinar molt bé amb els fitxatges per consolidar-se a la categoria. Exemples com el del Vila-real demostren que amb una gestió professionalitzada, una bona política de futbol base i una afició fidel és possible que una ciutat de només 50.000 habitants sigui a l’elit futbolística.

L’ascens del Girona també és una gran notícia per al futbol català, que viu massa a l’ombra del Barça i no té la representació que mereix a la màxima categoria del futbol espanyol. Aquesta temporada, per exemple, hi ha hagut quatre equips bascos, quatre d’andalusos i tres de madrilenys i només dos de catalans, el Barça i l’Espanyol.

L’èxit del Girona ha de servir per reivindicar el paper de clubs catalans històrics com el Nàstic de Tarragona, que fa una dècada va jugar a Primera, el Lleida, el Sabadell (amb 14 temporades a Primera), l’Europa gracienc o el Condal. Benvingut, Girona! I que sigui per molts anys!