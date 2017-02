La dada que no expliquen sobre la directora Dolores Agenjo

DOLORES AGENJO és l’única directora que no va cedir les claus de l’institut que comandava -el Pedraforca de l’Hospitalet- perquè s’hi celebrés el 9-N. Ahir els mitjans explicaven el seu pas, en qualitat de testimoni, pels jutjats, on ha relatat les presumptes pressions d’Ensenyament perquè permetés l’obertura del centre. En la biografia d’Agenjo, però, hi ha una dada molt significativa, que no apareix en cap dels 10 paràgrafs de la crònica que n’escriu Crónica Global/El Español. Ni en els 15 paràgrafs d’ El Confidencial. Tampoc en els 9 de 20 Minutos o en els 8 de la web d’ El Mundo. Ni en l’entrevista, de 16 paràgrafs, que li publica Interviú. Ni en els 11 paràgrafs de La Gaceta. Tota aquesta acumulació de paràgrafs i no troben lloc per inserir-hi 61 simples caràcters: Agenjo va ser candidata a regidora i a diputada per Ciutadans. El fet que tingui un compromís intens amb un partit manifestament hostil amb l’independentisme és una informació prou rellevant a l’hora de valorar el seu testimoni. Els lectors mereixen tenir aquesta dada, perquè puguin arriba a una conclusió com més informada millor.

De fet, alguns d’aquests mitjans publiquen la mateixa foto d’Efe, on es veu l’arribada d’Agenjo als jutjats acompanyada d’una sèrie de persones. Encapçalant la comitiva, com indica el peu de foto de l’agència, hi ha Miguel García, líder de Ciutadans a la segona ciutat catalana. Interessant, oi? Doncs cap mitjà dels esmentats recull tampoc que l’exdirectora d’institut venia amb apuntador polític incorporat.

Tot plegat, una nova evidència de l’estratègia unionista consistent a fer veure que es tracta d’un judici que gira exclusivament a l’entorn del compliment de la llei i en què la política no hi juga cap paper. Una pretensió que fa pujar els colors. Els colors taronja, concretament.