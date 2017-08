Elles i el fanatisme

El ciment de la nostra societat democràtica no serà cap altre que el respecte i la convicció que som ciutadans amb drets i també amb deures. Tots tenim drets i obligacions per mantenir una societat tolerant i que alhora intenti ser idealment una terra d’oportunitats independentment de l’origen o el sentiment religiós. Entre els drets de la comunitat musulmana hi ha l’exercici en condicions dignes del seu culte i el suport sense reserves contra aquells que confonen islam amb islamisme o terrorisme. La nostra societat només estarà cohesionada si es dona l’oportunitat a la integració, independentment de la fe. I aquí arriben els deures que inclouen la defensa del nostre model de democràcia i el respecte dels drets civils. Aquests dies hem vist emergir veus de dones musulmanes catalanes defensant la seva identitat religiosa i parlant obertament contra la violència cobertes amb un vel. Preguntem-nos on eren fins ara, per què no tenien veu en el debat públic. Són la nostra esperança com a país i també la del progrés de la seva comunitat religiosa. Les dones de l’islam a Catalunya han de ser el principal dic contra el fanatisme. Contra una mirada reaccionària que pretén reservar a les dones un paper de subordinació o els nega la llibertat. Elles seran les que hauran de fer avançar els límits del conservadorisme i la tendència a la reacció que s’ha viscut en alguns països on els corrents més radicals han anat avançant. La seva llibertat és també la nostra.