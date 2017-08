El fantasma del racisme torna als Estats Units

La presidència de Donald Trump ha tornat a donar ales al racisme latent de la societat nord-amricana. Si l’etapa de Barack Obama, primer president negre dels Estats Units, va suposar una alenada de tolerància i va despertar les reivindicacions de les classes desafavorides negres -inclosos, certament, alguns incidents violents-, amb Trump sembla que s’ha fet marxa enrere i ha tornat al carrer el racisme i la xenofòbia descarnats de grups minoritaris ultranacionalistes i neonazis, inclòs l’infame Ku Klux Klan. Els lamentables fets de dissabte a Charlottesville (Virgínia), amb tres morts, responen a aquest desacomplexament protagonitzat per grups supremacistes blancs que diuen respondre a les idees de Trump, el discurs nacionalista del qual -“Amèrica per als americans”-, interpretat en sentit racial i ètnic, ha donat ales a l’extremisme WASP, acrònim de white, anglo-saxon and protestant (blancs anglosaxons protestants).

La primera reacció de Trump als fets de Charlottesville va ser la condemna al “desplegament d’odi de totes les parts”, de manera que evitava assenyalar explícitament els que diuen respondre al seu ideari, tot i que es va afanyar a precisar que vol fer “Amèrica gran per a tota la gent dels Estats Units”: “No importa quin és el nostre color, creença, religió o partit polític, tots som americans primer”. Des de les files republicanes, va ser més contundent el líder de la Cambra de Representants, Paul Ryan: “La ideologia que alimenta l’espectacle de Charlottesville és repugnant, es basa en una intolerància vil. Espero que només serveixi per unir els americans contra aquesta classe de feixisme vil”. De fet, a Trump li han caigut crítiques tant del costat demòcrata com del republicà per ser massa vague a l’hora d’assenyalar els autèntics responsables dels disturbis. I cal recordar que la seva campanya per arribar a la Casa Blanca va estar marcada per un flirteig mal dissimulat amb el supremacisme blanc, amb episodis com el barroer i absurd intent de negar que l’aleshores president Obama tingués la ciutadania nord-americana.

Els Estats Units tenen una ferida oberta amb el racisme que la figura de Trump no contribueix a curar, sinó tot el contrari. Si no es produeix un gir clar i contundent de condemna des de la Casa Blanca, el problema no farà sinó créixer i empitjorar.