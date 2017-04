Un final de Lliga digna del ‘Cuéntame’

LA NIT DE 1989 en què Serna va fer-li falta a Polster fora de l’àrea i Brito Arceo va xiular penal, Cruyff va dir: “He mirat el calendari, vejam si érem al 1970”. Havia tornat Guruceta. Ara el xeic amo del Màlaga no ho sap, però ha fet un Bernabéu, amb això de “l’escòria catalana”. El 1968, emprenyat perquè el Barça li havia guanyat la final de Copa a casa, el president madridista va dir: “M’agrada Catalunya malgrat els catalans”. El premi, però, és per al president de la LFP, Javier Tebas, que admet que va “sentir pena” quan Messi va marcar el 2-3 a Madrid. Doncs res, que hem tornat al 1970. ¿S’hauria atrevit el xeic a dir “l’escòria espanyola?” Com va dir el Johan: “En dies així t’adones que treballes al Barça, però no s’ha de tirar la tovallola”.