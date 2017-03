Si jo fos Francesc Homs, diria...

Apreciat Mariano Rajoy, soc en Francesc Homs, no sé si et sono. Espero que sí, però per si de cas te’n faig cinc cèntims. Soc aquell que abans era el portaveu de CiU, també dita “l’antiga Convergència”, al Congrés de Diputats, i que després va passar a ser el portaveu del PDECat, però que ja no ho és perquè el Tribunal Constitucional l’acaba d’inhabilitar per haver estat un dels capitostos del 9-N. Ahir ja vaig recollir les meves coses i me les vaig endur dins de la clàssica capsa de cartró...

Però abans de marxar t’escric el present per, a part d’acomiadar-me, interessar-me pels teus pressupostos. Aviam si ho dic bé. De moment tens l’amor absolut de l’Albert Rivera (aquell a qui en Tardà va qualificar del “teu escolanet”), però és un amor que no t’omple. Amb ell sumeu 169 escons, però et fa falta, amic Mariano, arribar als 176. Això vol dir que et cal també fer-li l’aleta al PNB, que te’n donaria 5. I encara te’n faltaria un, que podria ser, diuen, el diputat de Nova Canàries, que se’n va al llit amb els socialistes i potser podria posar-s’hi bé.

En aquest punt, i abans de dir-te “arreveure”, et vull dir una cosa, Mariano. Me n’ha passat una de molt forta. Saps quan ets en un d’aquells dies que et lleves i dius: “Avui donaria suport al Mariano i els seus pressupostos?” M’ha passat això. M’he llevat amb unes ganes boges de votar-te els pressupostos, Mariano! Com abans... Però quan he anat per fer-ho m’he adonat que, oh, caca, estava inhabilitat! M’ha sabut un greu... Però és allò que diu la dita: “Déu dona pa a qui no té queixals”. Si és que... En fi, et deixo, que he d’agafar l’AVE. I l’AVE (què t’haig de dir?) no és com les Rodalies catalanes: aquest no s’espera! Petons i emoticones.